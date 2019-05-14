Лесные пожары на территории России не стихают. Огнём охвачено более сорока тысяч гектаров. Больше всего страдает Забайкалье: на регион приходится почти половина горящих территорий.

Лесные пожары на территории России не стихают. Огнем охвачено более сорока тысяч гектаров. Больше всего страдает Забайкалье: на регион приходится почти половина горящих территорий.Тяжелая обстановка также в Иркутской области — там введен режим чрезвычайной ситуации в двух районах. А в Курганской области режим действует на всей территории, передает телеканал "Россия 24". Также не удается справиться с огнем в республике Тыва, Амурской и Тюменской областях и в Хабаровском крае. Пожары тушат три с половиной тысячи человек и 700 единиц техники.