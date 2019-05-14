Капитан итальянской Ромы Даниэле Де Росси покидает клуб, в котором он провел 17 лет. Матч с Пармой станет для 35-летнего полузащитника последним в составе римских волков.

Капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси покидает клуб, в котором он провел 17 лет. Матч с "Пармой" станет для 35-летнего полузащитника последним в составе римских "волков".Даниэле Де Росси объявил об уходе из "Ромы". Однако он пока не собирается завершать карьеру и сможет продолжить выступления в другом клубе. У Де Росси есть предложения из американской МЛС и Китая.Де Росси в составе "Ромы" выиграл два Кубка Италии и Суперкубок страны. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году.