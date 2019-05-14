Знаменитости не дают поклонникам заскучать. Об очередных проделках звезд вы узнаете на сайте Дни.ру, где мы собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 мая 2019 года.

Знаменитости не дают поклонникам заскучать. Об очередных проделках звезд вы узнаете на сайте "Дни.ру", где мы собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 мая 2019 года.Обывателям не дает покоя ситуация с продажей квартиры певицы. Многие уверены, что Юлия Началова незадолго до смерти провернула сложную многоходовку с недвижимостью.Журналисты нашли расписку, согласно которой Началова несколько лет назад продала Фролову долю в элитных апартаментах за 20 миллионов. После расставания с певицей хоккеист не предъявлял претензий на имущество, однако Юлия заявила, что не получала денег, и пошла в суд.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 мая 2019 года, читайте в и специальных .