Пожар в подвальном помещении машиностроительного колледжа в Иркутске, из-за которого из здания были эвакуированы более 150 человек, потушен.

Пожар в подвальном помещении машиностроительного колледжа в Иркутске, из-за которого из здания были эвакуированы более 150 человек, потушен. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров, передает ТАСС.В результате ЧП никто не пострадал. В подвале, где вспыхнул пожар, находятся инженерные системы здания.