Звезда Мажора заночевал в чужом автомобиле. Павел Прилучный шокировал своим поведением.

Звезда"Мажора" заночевал в чужом автомобиле. Павел Прилучный шокировал своимповедением.В Сети появилось видео инцидента. На нем человек,очень похожий на актера Павла Прилучного, отказывается покидать чужойавтомобиль.Как утверждает Lenta.ru, в чьем распоряжении оказалась видеозапись, артист уснул в чужоймашине возле своего дома. Видео прислал один из соседей знаменитости. Хозяйку автомобиля возмутило странная выходка Павла Прилучного. Онапотребовала, чтобы звездный сосед покинул машину. Тот пообещал это сделать, новсе время видеосъемки оставался в салоне авто.Примечательно,что Павел Прилучный затруднился ответить на вопрос, как туда попал. "Но как-то,вероятно, можно", – заявил артист. Хозяйка автомобиля заявила, что позвонитсвоему супругу, но на артиста это не подействовало. Полицию женщина вызывать нестала.Сообщается, что изначально видео инцидента появилось в чатежильцов дома, возле которого был припаркована машина. Участники чатаопределили, что человек, заночевавший в автомобиле, – именноОтметим,это уже не первый скандальный инцидент с участием . Как писали "Дни.ру",ранее в Сети ходили слухи о том, что известный актер якобы избивал свою жену АгатуМуцениеце и изменяет ей. Самисупруги эту информацию отрицают.