Звезда
Мажора заночевал в чужом автомобиле. Павел Прилучный шокировал своим
поведением.
Звезда
"Мажора" заночевал в чужом автомобиле. Павел Прилучный шокировал своим
поведением.
В Сети появилось видео инцидента. На нем человек,
очень похожий на актера Павла Прилучного, отказывается покидать чужой
автомобиль.
Как утверждает Lenta.ru, в чьем распоряжении оказалась видеозапись, артист уснул в чужой
машине возле своего дома. Видео прислал один из соседей знаменитости. Хозяйку автомобиля возмутило странная выходка Павла Прилучного. Она
потребовала, чтобы звездный сосед покинул машину. Тот пообещал это сделать, но
все время видеосъемки оставался в салоне авто.
Примечательно,
что Павел Прилучный затруднился ответить на вопрос, как туда попал. "Но как-то,
вероятно, можно", – заявил артист. Хозяйка автомобиля заявила, что позвонит
своему супругу, но на артиста это не подействовало. Полицию женщина вызывать не
стала.
Сообщается, что изначально видео инцидента появилось в чате
жильцов дома, возле которого был припаркована машина. Участники чата
определили, что человек, заночевавший в автомобиле, – именно
Отметим,
это уже не первый скандальный инцидент с участием . Как писали "Дни.ру",
ранее в Сети ходили слухи о том, что известный актер якобы избивал свою жену Агату
Муцениеце и изменяет ей. Сами
супруги эту информацию отрицают.