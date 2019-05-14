Наследник Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Спустя неделю герцог Сассекский решил оставить семью.

Наследник Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Спустя неделю герцог Сассекский решил оставить семью.Как рассказали представители королевской семьи, принц Гарри отправился в Рим, чтобы принять участие в благотворительном матче Sentebale Polo Cup. Состязание пройдет 24 мая.ОрганизацияSentebale была основана герцогом Сассекским и принцем Сеизо еще в 2006 году. Сотрудники фонда работают с детьми и молодыми людьми, которые страдают от ВИЧ. Больным предоставляют необходимые лекарства и помогают вести активную жизнь.Принц Гарри будет представлять команду Sentebale St Regis, возглавляемую аргентинским игроком в поло Начо Фигерасом. Их противником станет US Polo Assn, капитаном которой является спортсмен Малкольм Борвик, передает Express.co.uk.Супруг ежегодно принимает участие в этом состязании. В прошлом году его команда одержала победу. Почетный приз принцу Гарри вручила бывшая актриса. Она также наградила поцелуем своего мужа-победителя.Напомним, что на прошлой неделе герцог и герцогиня Сассекские впервые показали своего первенца журналистам. В Сети быстро распространились фотографии маленького наследника. С новым членом семьи уже успели познакомиться королева Елизавета II и принц Филипп.