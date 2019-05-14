​Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции кризисную ситуацию в Сирии. Особое внимание было уделено обстановке в Идлибской зоне, где радикальные вооруженные группировки стали чаще нарушать режим прекращения боевых действий.

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции кризисную ситуацию в Сирии. Особое внимание было уделено обстановке в Идлибской зоне, где радикальные вооруженные группировки стали чаще нарушать режим прекращения боевых действий.Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули: России и Турции важно продолжать сотрудничество, в том числе между военными ведомствами, по сирийскому урегулированию.Стороны обсудили также двусторонние политические и торгово-экономические отношения, передает телеканал "Россия 24". Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.