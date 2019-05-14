Системы защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у России до того, как оно появится в арсеналах ведущих стран мира.

Системы защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у России до того, как оно появится в арсеналах ведущих стран мира.Как передает "Интерфакс", об этом на совещании по развитию вооруженных сил и ОПК заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится и "для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно".Глава государства отметил, что в России средства защиты от подобных видов вооружений должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие в иностранных армиях встанет на боевое дежурство.Президент также напомнил о том, что не стоит забывать о тех изменениях военно-политической обстановки в мире, которые негативно влияют на безопасность, сообщив, что прежде всего надо учитывать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Путин проинформировал общественность о том, что уровень оснащения современными вооружениями стратегических ядерных силах России достиг 82%, в Воздушно-космических силах — 74%, в ВДВ и ВМФ – более 60%, а в Сухопутных войсках – почти 50%.Верховный главнокомандующий дал поручение и дальше оснащать ВКС оружием дальнего действия, в том числе комплексами С-400 и "Панцирь-С".