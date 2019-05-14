Дмитрий Песков раскрыл темы переговоров госсекретаря США с
президентом России. По словам пресс-секретаря российского лидера, Майк Помпео
надеется обсудить с Владимиром Путиным возможную встречу лидеров России и США.
Дмитрий Песков раскрыл темы переговоров госсекретаря США с
президентом России. По словам пресс-секретаря российского лидера, Майк Помпео
надеется обсудить с Владимиром Путиным возможную встречу лидеров России и США.
уверен, что Владимир Путин на встрече с
Майком Помпео не оставит без внимания ситуацию в горячих точках – Иране, Сирии
и Венесуэле. Обсудят президент России и госсекретарь США также стратегическую
стабильность и тему разоружения, пишет .
По словам , глава государства может поговорить
с американским госсекретарем и о возможной встрече президентов России и США на
полях саммита G20,
который скоро пройдет в японской Осаке.
Ранее сам Майк Помпео заявлял, что в разговоре с Путиным и
Лавровым намерен обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Украине,
в Венесуэле, Иране, Сирии и Северной Корее. По словам госсекретаря, Вашингтон
заинтересован в том, чтобы найти точки соприкосновения для сотрудничества с
Москвой.
В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул днем ранее, что намерен в ходе откровенного разговора с главой Госдепа в Сочи выяснить, какие шаги собирается предпринять Вашингтон для решения проблемы, связанной с иранской ядерной программой. Москву интересует, как Вашингтон планирует выходить из этого кризиса.
в беседе с журналистами отметил, что беседа Майка Помпео с
Владимиром Путиным состоится вечером 14 мая в Сочи. Российский президент
встретится с американским дипломатом после того, как завершатся переговоры
госсекретаря с главой МИД России Сергеем Лавровым, приводит слова представителя Кремля.