Дмитрий Песков раскрыл темы переговоров госсекретаря США с президентом России. По словам пресс-секретаря российского лидера, Майк Помпео надеется обсудить с Владимиром Путиным возможную встречу лидеров России и США.

Дмитрий Песков раскрыл темы переговоров госсекретаря США спрезидентом России. По словам пресс-секретаря российского лидера, Майк Помпеонадеется обсудить с Владимиром Путиным возможную встречу лидеров России и США.уверен, что Владимир Путин на встрече сМайком Помпео не оставит без внимания ситуацию в горячих точках – Иране, Сириии Венесуэле. Обсудят президент России и госсекретарь США также стратегическуюстабильность и тему разоружения, пишет .По словам , глава государства может поговоритьс американским госсекретарем и о возможной встрече президентов России и США наполях саммита G20,который скоро пройдет в японской Осаке.Ранее сам Майк Помпео заявлял, что в разговоре с Путиным иЛавровым намерен обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Украине,в Венесуэле, Иране, Сирии и Северной Корее. По словам госсекретаря, Вашингтонзаинтересован в том, чтобы найти точки соприкосновения для сотрудничества сМосквой.В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул днем ранее, что намерен в ходе откровенного разговора с главой Госдепа в Сочи выяснить, какие шаги собирается предпринять Вашингтон для решения проблемы, связанной с иранской ядерной программой. Москву интересует, как Вашингтон планирует выходить из этого кризиса.в беседе с журналистами отметил, что беседа Майка Помпео сВладимиром Путиным состоится вечером 14 мая в Сочи. Российский президентвстретится с американским дипломатом после того, как завершатся переговорыгоссекретаря с главой МИД России Сергеем Лавровым, приводит слова представителя Кремля.