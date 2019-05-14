Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу Дом-2 ситуацию комментировать отказывается.

Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу "Дом-2" ситуациюкомментировать отказывается."Мне неинтересно это обсуждать", – заявил теперь ужеэкс-участник реалити журналистам. Бывший житель шоу "Дом-2", судя по всему, былв плохом настроении.К слову, это не первый случай, когда мужчина заявляет онамерении покинуть телестройку. Поддавшись негативным эмоциям, он уже несколько раз собирал вещии прощался с поклонниками. Правда, поостыв, просился обратно. И этот раз,скорее всего, не будет исключением.Отметим, что в последнее время Яббаров раздражается из-залюбого пустяка. Особо достается от Ильи его девушке Маргарите Ларченко. Недавновлюбленные уехали с поляны в шикарные апартаменты, в которых снимают шоу"Спаси свою любовь". Однако переезд в комфортабельное жилище не помог паре, влюбленные продолжали ссорится."Она уже задолбала меня. Вечно чем-то недовольная. Сказал ейпо-человечески, что у меня нет настроения сегодня. И вот она гудит. Это ей недали, то не дали, маникюр не сделали... Я тут причем?" – в ярости кричал Яббаров.Возможно, звезда не справилась с давлением и критикой,которые обрушились после появления сына Богдана. Наследника Ильеподарила Алена Рапунцель. Экс-участник бросил избранницу, когда та еще была беременна.Ксения Бородина, например, не раз упрекала новоиспеченного отца в том, что тотне приехал на крещение малыша.Под нажимом общественности житель " все-такиналадил общение с сыном. Теперь Илья постоянно отчитывается в соцсетях овстречах с Богданом. "Я так рад, что мы нашли все вместе общий язык и пересталиругаться. Я так рад, что могу своего сынулю целовать, держать на руках,обнимать. Он такой ангелочек – люблю его очень сильно", – написал он недавно в Instagram.Об этом сообщает .