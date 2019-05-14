Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу Дом-2 ситуацию
комментировать отказывается.
Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу "Дом-2" ситуацию
комментировать отказывается.
"Мне неинтересно это обсуждать", – заявил теперь уже
экс-участник реалити журналистам. Бывший житель шоу "Дом-2", судя по всему, был
в плохом настроении.
К слову, это не первый случай, когда мужчина заявляет о
намерении покинуть телестройку. Поддавшись негативным эмоциям, он уже несколько раз собирал вещи
и прощался с поклонниками. Правда, поостыв, просился обратно. И этот раз,
скорее всего, не будет исключением.
Отметим, что в последнее время Яббаров раздражается из-за
любого пустяка. Особо достается от Ильи его девушке Маргарите Ларченко. Недавно
влюбленные уехали с поляны в шикарные апартаменты, в которых снимают шоу
"Спаси свою любовь". Однако переезд в комфортабельное жилище не помог паре, влюбленные продолжали ссорится.
"Она уже задолбала меня. Вечно чем-то недовольная. Сказал ей
по-человечески, что у меня нет настроения сегодня. И вот она гудит. Это ей не
дали, то не дали, маникюр не сделали... Я тут причем?" – в ярости кричал Яббаров.
Возможно, звезда не справилась с давлением и критикой,
которые обрушились после появления сына Богдана. Наследника Илье
подарила Алена Рапунцель. Экс-участник бросил избранницу, когда та еще была беременна.
Ксения Бородина, например, не раз упрекала новоиспеченного отца в том, что тот
не приехал на крещение малыша.
Под нажимом общественности житель " все-таки
наладил общение с сыном. Теперь Илья постоянно отчитывается в соцсетях о
встречах с Богданом. "Я так рад, что мы нашли все вместе общий язык и перестали
ругаться. Я так рад, что могу своего сынулю целовать, держать на руках,
обнимать. Он такой ангелочек – люблю его очень сильно", – написал он недавно в Instagram.
Об этом сообщает .