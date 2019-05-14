США запросили у России переговоры на высшем уровне. Вероятность того, что президенты
двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся, оценил политолог Николай Злобин.
США запросили у России переговоры на высшем уровне. Вероятность того, что президенты
двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся, оценил политолог Николай Злобин.
Эксперт уверен, что возможность
проведения переговоров лидеров довольно высока. Ведь можно предположить, что Дональд
Трамп, вставший на колени перед Владимиром Путиным, прося о встрече, вряд ли
пойдет на попятную. А состояться она может уже в июне, на саммите "Большой
двадцатки" в японской Осаке.
Переговоры с
нетерпением ждут как США, так и Россия. "Мне кажется, Москва выдержит небольшую
дипломатическую паузу и согласится на эту встречу. Ну а Трамп, у которого
развязаны руки после окончания расследования прокурора Мюллера, сможет
предложить свою повестку Владимиру Путину", – цитирует Николая Злобина
Ранее стало известно, что госсекретарь США
Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию. Переговоры Помпео
с Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоятся 14
мая в Сочи.
Эксперт объяснил, почему Помпео отказался от
визита в столицу нашей страны. "Видимо, попасть на прием в посольство США в
Москве сегодня очень трудно даже госсекретарю", – отметил Николай Злобин.
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