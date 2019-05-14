США запросили у России переговоры на высшем уровне. Вероятность того, что президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся, оценил политолог Николай Злобин.

США запросили у России переговоры на высшем уровне. Вероятность того, что президентыдвух стран Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся, оценил политолог Николай Злобин.Эксперт уверен, что возможностьпроведения переговоров лидеров довольно высока. Ведь можно предположить, что ДональдТрамп, вставший на колени перед Владимиром Путиным, прося о встрече, вряд липойдет на попятную. А состояться она может уже в июне, на саммите "Большойдвадцатки" в японской Осаке.Переговоры снетерпением ждут как США, так и Россия. "Мне кажется, Москва выдержит небольшуюдипломатическую паузу и согласится на эту встречу. Ну а Трамп, у которогоразвязаны руки после окончания расследования прокурора Мюллера, сможетпредложить свою повестку Владимиру Путину", – цитирует Николая ЗлобинаРанее стало известно, что госсекретарь СШАМайк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию. Переговоры Помпеос Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоятся 14мая в Сочи.Эксперт объяснил, почему Помпео отказался отвизита в столицу нашей страны. "Видимо, попасть на прием в посольство США вМоскве сегодня очень трудно даже госсекретарю", – отметил Николай Злобин.Материал дополняется