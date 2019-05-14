На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы Алина Кабаева родила двойню в Москве. Затем вокруг имени прославленной гимнастки возникло много неоднозначных данных.

На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы Алина Кабаева родила двойню в Москве. Затем вокруг имени прославленной гимнастки возникло много неоднозначных данных.12 мая сайт первым сообщил о том, что известная гимнастка Алина Кабаева стала мамой. Источники издания объявили: еще 7 мая спортсменка родила сыновей в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Якобы Кабаевой помогали лучшие специалисты. А после родов именитую спортсменку перевели в VIP-палату. Говорят, еду Алине Кабаевой доставляли из элитных ресторанов столицы.Сенсационную информацию перепечатали другие СМИ. Новость о родах гимнастки даже сперва опубликовал у себя Rambler, однако потом это сообщение пропало, отмечает . Неоднозначно отреагировали на радостную весть и пользователи Сети. Некоторые высказали уверенность, что информация о родах Алины Кабаевой является "фейком", и предположили, что сделано это для того, чтобы отвлечь внимание общественности от куда более важных событий.Сама Алина Кабаева никак не прокомментировала эти данные. Прославленная гимнастка вообще предпочитает лишний раз не общаться с представителями СМИ. Журналистам приходится лишь догадываться о том, что происходит в личной жизни спортсменки. К примеру, недавно особо наблюдательные репортеры умудрились разглядеть кольцо на безымянном пальце правой руки Алины Кабаевой, подозрительно похожее на обручальное. Однако на самом ли деле гимнастка состоит в браке, точно неизвестно.