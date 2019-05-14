О том, какую роль играют по долгу службы сотрудники органов внутренних дел в налаживании чужих семейных отношений, и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Родственные отношения – дело государственной важностиСемья важна для любого человека. От того, какие граждане вырастут в каждой такой ячейке общества, зависят и день сегодняшний, и будущее всей страны. Именно поэтому налаживание семейных отношений, с одной стороны, является сугубо личным делом, а с другой – важнейшим делом, в котором заинтересовано государство. К сожалению, бывают случаи, когда семье нельзя обойтись без помощи извне. Нередко в чужие семейные взаимоотношения по долгу службы вникают и сотрудники органов внутренних дел.О необходимости этой работы и ее особенностях - в статье начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции Юрия ВАЛЯЕВА.Медаль вручили дваждыВ феврале 1945 года части Красной Армии отчаянно сражались в Восточной Пруссии. Тогда в одном из боев практически полностью погибли бойцы советского подразделения, попавшего в немецкое окружение. Через несколько десятков лет на месте того жестокого боя поисковики – сотрудники УМВД России по Калининградской области во время раскопок обнаружили останки павших красноармейцев и медаль «За отвагу». Удалось установить, что ее владелец – гвардии сержант Иван Кузнецов числится пропавшим без вести. Полицейские нашли родственников воина для передачи им награды, и – о чудо! – они сообщили, что Иван Константинович жив!Об этой и других тайнах Великой Отечественной войны, которые открываются только сейчас, рассказал специалист-эксперт Управления по работе с личным составом УМВД России по Калининградской области полковник полиции в отставке Александр ЩЕГЛОВ.«Все проверяется любовью»Народная артистка РСФСР Людмила ЗАЙЦЕВА рассказала, почему любит фильм «А зори здесь тихие» и всегда смотрит его – уже как зритель.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 5 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.