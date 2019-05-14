Заявления ряда СМИ о трещинах в бетоне или задержках при строительстве атомной электростанции Аккую в Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе АО Аккую Нуклеар, занимающейся возведением АЭС.
Заявления ряда СМИ о трещинах в бетоне или задержках при строительстве атомной электростанции "Аккую" в Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар", занимающейся возведением АЭС.
Безопасность высокотехнологичного сооружения и его
дальнейшей эксплуатации – приоритет для "Росатома" и "Аккую
Нуклеар", говорится в сообщении. "Как владелец и будущий оператор
станции, мы, как никто, заинтересованы в соответствии проекта и хода
строительных работ высочайшим стандартам безопасности", – подчеркнули в
пресс-службе.
Там напомнили, что 3 апреля прошлого года началась
заливка "первого бетона" фундаментной плиты будущей атомной
электростанции "Аккую" на южном побережье Турции. Бетонирование
завершилось 8 марта текущего года.
Работы велись и ведутся под пристальным контролем
французской компании ASSYSTEM EOS – независимой инспекционной организации. Она
аккредитована Турецким агентством по ядерной энергетике (ТАЕК).
Строительство контролирует также компания Bureau
Veritas – один из признанных мировых лидеров в области промышленного аудита и
технической инспекции. Процесс возведения атомной электростанции полностью
прозрачен и тщательно контролируется, заверили в пресс-службе.
Летом прошлого года в ходе подготовительного этапа
отрабатывался состав бетонной смеси. Учитывались особенности турецких
строительных материалов, технология укладки бетона в местных климатических
условиях.
"При выполнении элементов бетонирования возможны
изменения, такие как появление отверстий, расслоений, включая образование
трещин, но в пределах, предусмотренных техническими нормами при
бетонировании", – подчеркнули в АО "Аккую Нуклеар".
Отмечается, что это обычная практика при строительстве
подобного рода масштабных объектов. В результате был выработан необходимый
состав бетона и технология его укладки с учетом местной специфики.
Комиссия с участием независимой инспектирующей
организации ASSYSTEM подтвердила качество бетона и надежность укладки. Работы
выполнены в соответствии с критериями международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) и требованиями Турции. Сообщается, что в фундаментную плиту
уложено более 17 тысяч "кубов" самоуплотняющегося бетона.
В настоящий момент построено надежное основание
ядерного острова первого блока атомной электростанции "Аккую".
Фундамент обеспечит безопасную эксплуатацию сооружения в течение как минимум 60
лет. Трещин и не предусмотренных проектом пустот по итогам выполненных работ
нет, подчеркнули в пресс-службе.
В ходе следующего этапа будут возведены внутренние и
внешние стены реактора. Работы уже стартовали. "Строительство проекта АЭС
"Аккую" продолжается в соответствии с требованиями атомной безопасности и
самыми высокими стандартами качества и в соответствии с запланированным
графиком строительства", – резюмировали в пресс-службе.
Напомним, строительство АЭС "Аккую" началось
в апреле прошлого года. По проекту будут возведены четыре энергоблока с
российскими реакторными установками нового поколения в соответствии с
современными требованиями по безопасности. Стоимость проекта – около 20 миллиардов
долларов. Первый энергоблок планируется запустить в 2023 году.