Заявления ряда СМИ о трещинах в бетоне или задержках при строительстве атомной электростанции Аккую в Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе АО Аккую Нуклеар, занимающейся возведением АЭС.

Заявления ряда СМИ о трещинах в бетоне или задержках при строительстве атомной электростанции "Аккую" в Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар", занимающейся возведением АЭС.Безопасность высокотехнологичного сооружения и егодальнейшей эксплуатации – приоритет для "Росатома" и "АккуюНуклеар", говорится в сообщении. "Как владелец и будущий операторстанции, мы, как никто, заинтересованы в соответствии проекта и ходастроительных работ высочайшим стандартам безопасности", – подчеркнули впресс-службе.Там напомнили, что 3 апреля прошлого года началасьзаливка "первого бетона" фундаментной плиты будущей атомнойэлектростанции "Аккую" на южном побережье Турции. Бетонированиезавершилось 8 марта текущего года.Работы велись и ведутся под пристальным контролемфранцузской компании ASSYSTEM EOS – независимой инспекционной организации. Онааккредитована Турецким агентством по ядерной энергетике (ТАЕК).Строительство контролирует также компания BureauVeritas – один из признанных мировых лидеров в области промышленного аудита итехнической инспекции. Процесс возведения атомной электростанции полностьюпрозрачен и тщательно контролируется, заверили в пресс-службе.Летом прошлого года в ходе подготовительного этапаотрабатывался состав бетонной смеси. Учитывались особенности турецкихстроительных материалов, технология укладки бетона в местных климатическихусловиях."При выполнении элементов бетонирования возможныизменения, такие как появление отверстий, расслоений, включая образованиетрещин, но в пределах, предусмотренных техническими нормами прибетонировании", – подчеркнули в АО "Аккую Нуклеар".Отмечается, что это обычная практика при строительствеподобного рода масштабных объектов. В результате был выработан необходимыйсостав бетона и технология его укладки с учетом местной специфики.Комиссия с участием независимой инспектирующейорганизации ASSYSTEM подтвердила качество бетона и надежность укладки. Работывыполнены в соответствии с критериями международного агентства по атомнойэнергии (МАГАТЭ) и требованиями Турции. Сообщается, что в фундаментную плитууложено более 17 тысяч "кубов" самоуплотняющегося бетона.В настоящий момент построено надежное основаниеядерного острова первого блока атомной электростанции "Аккую".Фундамент обеспечит безопасную эксплуатацию сооружения в течение как минимум 60лет. Трещин и не предусмотренных проектом пустот по итогам выполненных работнет, подчеркнули в пресс-службе.В ходе следующего этапа будут возведены внутренние ивнешние стены реактора. Работы уже стартовали. "Строительство проекта АЭС"Аккую" продолжается в соответствии с требованиями атомной безопасности исамыми высокими стандартами качества и в соответствии с запланированнымграфиком строительства", – резюмировали в пресс-службе.Напомним, строительство АЭС "Аккую" началосьв апреле прошлого года. По проекту будут возведены четыре энергоблока сроссийскими реакторными установками нового поколения в соответствии ссовременными требованиями по безопасности. Стоимость проекта – около 20 миллиардовдолларов. Первый энергоблок планируется запустить в 2023 году.