Российскому Знаку качества не отвечает ни один из них

Российскому Знаку качества не отвечает ни один из нихСпециалисты Роскачества проверили 20 торговых марок плавленых сыров российского и белорусского производства. Оказалось, российскому Знаку качества не отвечает ни один из них.Согласно опубликованной информации, плавленые сырки проверяли по 70 показателям качества и безопасности. В ходе исследований выяснилось, что в продукции «Витако», «Невский» и «Алдес» есть не указанные в маркировке фитостерины, которые говорят о наличии в составе растительных жиров.А в плавленом сыре марки «Полевское» специалисты нашли ДНК сои, которую также не указали в маркировке, и бактерии кишечной палочки.«У всех товаров, отправленных на исследование, выявили небольшие недочёты по органолептике. Наиболее высокие баллы дегустационной комиссии по этому пункту – 4,75 – у сыров «Сыробогатов»», - говорится в публикации.Во всех исследуемых сырах не обнаружили синтетических красителей и не выявили отклонений по массе нетто. При этом у 16-ти товаров нашли несоответствия по массовой доле жира.«Претензий к маркировке нет только у одного сыра из 20. Это «Веселый молочник», - говорят в Роскачестве.