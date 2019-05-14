Россиянам все же разрешат провозить хамон через границу. При этом допустимую норму ограничат пятью килограммами. Соответствующие поправки в закон о ветеринарии подготовило Министерство сельского хозяйства РФ.

Россиянам все же разрешат провозить хамон через границу. При этом допустимую норму ограничат пятью килограммами. Соответствующие поправки в закон о ветеринарии подготовило Министерство сельского хозяйства РФ.Импортный хамон в Россию можно будет ввозить исключительно в заводской упаковке и только из тех стран, где нет эпидемии среди животных, передает телеканал "Россия 24".При этом Россельхознадзор получит полномочия уничтожать продукты животного происхождения в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях из стран, не являющихся членами ЕАЭС, если на эти продукты нет ветеринарного сертификата.Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Его обсуждение продлится до 3 июня.