14.05.2019

2019-05-14 10:55:35

Самолет Аэрофлота подал сигнал бедствия

Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Калининграда в Москву, отправил сигнал бедствия. Воздушное судно находится в небе уже 40 минут. Сейчас Боинг 737 готовится к посадке в столичном аэропорту Шереметьево, передает Telegram-канал Mash.