Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха, экс-министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров ПАО Объединенная авиастроительная корпорация. До этого несколько лет совет возглавлял министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". До этого несколько лет совет возглавлял министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.29 апреля на внеочередном собрании акционеров сформирован новый совет директоров корпорации. 8 мая состоялось заседание новоизбранного совета, в числе которого шесть топ-менеджеров "Ростеха". Среди них директор по экономике и финансам Оксана Лобанова, директор по реализации госпрограмм Иван Скрыльник, гендиректор "Рособоронэкспорта" (компания на 100 процентов принадлежит "Ростеху"). Также место в совете сохранил Анатолий Сердюков. Об этом сообщается на сайте авиастроительной корпорации.Все новые члены совета директоров выдвигались от "Ростеха". До этого кандидатов предлагало правительство, но в октябре 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК через Росимущество.Совет директоров покинули семь человек, среди которых замгендиректора "Роскосмоса" Иван Харченко, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Управления активами" Владимир Потапов и другие.В июне пройдет годовое собрание акционеров ОАК, в ходе которого планируется рассмотреть еще одного кандидата в совет директоров. Им является зампред ВЭБа, глава дочернего "ВЭБ-лизинга" Артем Довлатов.