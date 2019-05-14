Лидер группы Ленинград заявил, что хотел бы стать похожим на Примадонну. Сергей Шнуров признался, что завидует долгой творческой биографии Аллы Пугачевой.
Лидер группы "Ленинград" заявил, что хотел бы стать похожим на Примадонну. Сергей Шнуров признался, что завидует долгой творческой биографии Аллы Пугачевой.
Музыкант провел
пресс-конференцию, на которой рассказал о планах и подвел итоги. Сергей Шнуров признался в желании завершить музыкальную
карьеру так же, как Алла Пугачева.
"Мы бы
хотелось, конечно, как Алла Борисовна. Когда мне припоминают эти бесконечные
прощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии, думаю, как классно
у них получилось", — цитирует Сергея Шнурова ТАСС. Также певец пообещал,
что в ближайшее время "Ленинград" представит два клипа и несколько
новых песен.
Также лидер группы "Ленинград" официально
заявил, что покидает ее. Комментируя причины роспуска группы, Сергей Шнуров
сообщил о желании уступить дорогу молодым. По словам музыканта, в свои 46 лет
он не чувствует настроений молодежи.
Сергей Шнуров заявил, что новых
источников дохода вместо концертов не ищет. Он пояснил, что срочности в поиске
заработка у него нет.
Что касается подробностей предстоящего прощального тура группы
"Ленинград", то он пройдет по девяти городам России. По словам, начнется он с Калининграда. "Объездом девяти стадионов
мы ставим жирную точку. Дальше стремиться некуда, мы русская группа,
и о мировом господстве говорить не приходится", – приводит
слова