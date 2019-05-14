Лидер группы Ленинград заявил, что хотел бы стать похожим на Примадонну. Сергей Шнуров признался, что завидует долгой творческой биографии Аллы Пугачевой.

Лидер группы "Ленинград" заявил, что хотел бы стать похожим на Примадонну. Сергей Шнуров признался, что завидует долгой творческой биографии Аллы Пугачевой.Музыкант провелпресс-конференцию, на которой рассказал о планах и подвел итоги. Сергей Шнуров признался в желании завершить музыкальнуюкарьеру так же, как Алла Пугачева."Мы быхотелось, конечно, как Алла Борисовна. Когда мне припоминают эти бесконечныепрощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии, думаю, как классноу них получилось", — цитирует Сергея Шнурова ТАСС. Также певец пообещал,что в ближайшее время "Ленинград" представит два клипа и нескольконовых песен.Также лидер группы "Ленинград" официальнозаявил, что покидает ее. Комментируя причины роспуска группы, Сергей Шнуровсообщил о желании уступить дорогу молодым. По словам музыканта, в свои 46 летон не чувствует настроений молодежи.Сергей Шнуров заявил, что новыхисточников дохода вместо концертов не ищет. Он пояснил, что срочности в поискезаработка у него нет.Что касается подробностей предстоящего прощального тура группы"Ленинград", то он пройдет по девяти городам России. По словам, начнется он с Калининграда. "Объездом девяти стадионовмы ставим жирную точку. Дальше стремиться некуда, мы русская группа,и о мировом господстве говорить не приходится", – приводитслова