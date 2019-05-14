Виталина Цымбалюк-Романовская объявила о концерте, который планировала организовать в столичном храме Христа Спасителя. Однако мероприятие так и не состоялось.

Виталина Цымбалюк-Романовская объявила о концерте, который планировала организовать в столичном храме Христа Спасителя. Однако мероприятие так и не состоялось.Виталина Цымбалюк-Романовская обещала удивить своих многочисленных поклонников. Однако их, видимо, оказалось недостаточно для храма Христа Спасителя. Из-за плохой продажи билетов шоу бывшей жены легендарного актера Армена Джигарханяна отменили, компетентно сообщает .Планировалось, что Цымбалюк-Романовская будет выступать не одна – на сцену зала Церковных Соборов выйдет ее любовник Прохор Шаляпин. А среди специальных гостей значились Юлиан и Анастасия, недавно оформившие отношения официально. Праздничный концерт под названием "С нами Бог!" должен был состояться вскоре после Пасхального богослужения.Впрочем, предприимчивая пианистка не унывает. Говорят, теперь она выбирает для своего концерта площадку поменьше. А еще 25 мая вместе со своим возлюбленным, исполнителем народных песен представит программу "Люди с экрана". Мероприятие должно пройти в Большом зале Дома кино.В программе примут участие друзья пары – Марина Девятова, Маргарита Быстрякова и Владимир Быстряков, а также оркестр Военно-музыкального училища имени генерала Халилова и сводный хор Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Также прозвучат русские народные песни, сочинения советских и российских композиторов, фортепианные произведения Фредерика Шопена и Микаэла Таривердиева.