В Туле стартовал Всероссийский конгресс библиотекарей. В форуме примут участие более тысячи специалистов из 75 регионов России, передает ГТРК Тула. Совместно им предстоит определить стратегию развития библиотек по всей стране вплоть до 2024 года.

В Туле стартовал Всероссийский конгресс библиотекарей. В форуме примут участие более тысячи специалистов из 75 регионов России, передает ГТРК "Тула". Эксперты библиотечного дела будут работать в городе в течение всей недели. Совместно им предстоит определить стратегию развития библиотек по всей стране вплоть до 2024 года. Кроме того, гости смогут увидеть книги, которым более 600 лет.Площадки для круглых столов и мастер-классов открылись по всей Туле. Однако центральной стал Городской концертный зал. Здесь участников конгресса лично приветствовал губернатор региона Алексей Дюмин. Глава области отметил, что, несмотря на цифровизацию, библиотечное дело в России по-прежнему не теряет своей актуальности."Сейчас есть возможность зайти в крупные электронные библиотеки, увидеть редкие издания. Однако ощущения от бумажных книг, шелеста страниц, не заменят ни электронные, ни аудиокниги", – заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.