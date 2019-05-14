Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения.

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения. При этом неядерные европейские страны либо делают вид, что ничего не происходит, либо просто не задумываются над провокационными действиями США.Неядерные страны ЕС позволяют Вашингтону подвергать их опасности, передает РИА Новости. Они "бездумно" ставят себя на грань ядерной катастрофы, полного самоуничтожения. "О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить?" – подчеркивает Ермаков.Ранее о том, что США видит Европу "полем боя" с применением ядерного оружия, заявлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Подобный сценарий был бы катастрофой, считает он. По его мнению, Вашингтон намеренно понижает "порог применения ядерного оружия", что ведет к возрастанию риска ядерного конфликта.