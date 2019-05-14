Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России. В ней глава государства поставил задачу развивать внутренний рынок сжиженного природного газа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России. В ней глава государства поставил задачу развивать внутренний рынок сжиженного природного газа. Об этом сообщается в соответствующем указе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.В конце ноября 2018 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что новая доктрина национальной энергобезопасности России принята и ее должен подтвердить глава государства. Предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года признается утратившей силу.Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак ранее сообщал, что энергобезопасность для России подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, сохранение лидирующих позиций на международных рынках, создание резервов. В доктрине отражается снижение доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников и газового рынка, увеличение потребления сжиженного природного газа.В указе говорится о чрезмерной финансовой нагрузке на организации топливно-энергетического комплекса в результате увеличения размеров налоговых, таможенных и иных платежей, которые отнесены к рискам в области энергетической безопасности, связанным с внутренними вызовами и угрозами.Среди поставленных задач по совершенствованию государственного управления в области обеспечения энергобезопасности можно отметить стабильность налоговой политики и нормативно-правового регулирования в сфере энергетики, направленой на оптимизацию финансовой нагрузки на организации топливно-энергетического комплекса и привлечение в них инвестиций.В официальном документе выделено долгосрочное и сбалансированное регулирование цен (тарифов) на товары и услуги естественных монополий и субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности, совершенствование ценовой политики, планомерный переход к рыночным механизмам ценообразования.