Татьяна Гаврилова сыграла во многих известных фильмах. Она была успешной актрисой, однако в личной жизни ей не повезло, и свои проблемы она заливала спиртным.

Татьяна Гаврилова сыграла во многих известных фильмах. Она была успешной актрисой, однако в личной жизни ей не повезло, и свои проблемы она заливала спиртным.5 мая Татьяне Гавриловой исполнилось бы 80 лет. Артистка прославилась благодаря съемкам в таких фильмах как "Берегись автомобиля", "Крейцерова соната", "Визит дамы", "Калина красная". Интересно, что в последней картине артистка снялась вместо . Именно под нее роль Люсьен писал Василий Шукшин, однако потом отдал ее Татьяне Гавриловой.Говорят, артистка не оправдала надежд режиссера "Калины красной". По слухам, Гаврилова злоупотребляла алкоголем, причем делала это даже на съемочной площадке. даже уговаривали заменить актрису, но ему было ее очень жалко, отмечает . Дело в том, что спиртным Татьяна Гаврилова глушила свою боль из-за незавидной женской доли.Актриса была дважды замужем, причем с последним супругом, художником Эдуардом Курочкиным, она прожила 20 лет. Однако детей артистка так и не родила. От одиночества Татьяна Гаврилова и пила, причем, по слухам, ей частенько составляла компанию другая известная актриса Изольда Извицкая.В конце жизни Татьяна Гаврилова оказалась в психиатрической клинике. Бывшая ее однокурсница Лариса Лужина рассказала, что когда пришла навестить приятельницу, то буквально не узнала ее. Некогда цветущая привлекательная женщина превратилась в наголо обритую развалину без верхних зубов в инвалидном кресле. Тогда Татьяна Гаврилова уже не чувствовала вкуса пищи и не могла разговаривать. В клинике для душевнобольных артистка и умерла в 2000 году. Актрису, которой был всего 61 год, похоронили на Долгопрудненском кладбище.