На востоке столицы расследуют обстоятельства аварии, в которой погибли два человека. На шоссе Энтузиастов мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего врезался в фонарный столб. Байкер и его пассажир скончались на месте.

На востоке столицы расследуют обстоятельства аварии, в которой погибли два человека. На шоссе Энтузиастов мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего врезался в фонарный столб. Байкер и его пассажир скончались на месте.По одной из версий, мотоцикл находился в угоне. На нем отсутствовали номерные знаки, а водитель и пассажир были без шлемов и защитной экипировки.