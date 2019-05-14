Кубанское управление СКР начало доследственную проверку инцидента, участником которого стали федеральный судья и ее водитель. Последний оказался за рулем в нетрезвом виде, а владелица мантии пустила в ход кулаки и нанесла травму снимавшей ее девушке.

Кубанское управление СКР начало доследственную проверку инцидента, участником которого стали федеральный судья и ее водитель. Последний оказался за рулем в нетрезвом виде, а владелица мантии пустила в ход кулаки и нанесла травму снимавшей ее девушке.Описанные события произошли около шести часов вечера 11 мая в станице Динской, когда к дому №1 по Набережной улице подъехал белый Kia Cerato."Наш дом расположен в тупике, небольшой проезд упирается в реку, место очень живописное, укромное, на берегу растут ивы, два жилых дома принадлежат родственникам (моему отцу и дяде), чужих нет. Из иномарки вышел мужчина и потребовал, чтобы мы убрали припаркованный автомобиль и открыли проезд к реке", — рассказала Людмила Пономаренко.Ее супруг вызвал наряд ДПС, поскольку поведение и внешний вид мужчины говорили о том, что он крепко пьян. В итоге его отвезли на медосвидетельствование, но тут салон покинула пассажирка — немногим позже выяснилось, что это судья Динского районного суда Светлана Дубовик (ее спутник — охранник той же инстанции). После небольшого скандала она ударила Людмилу по лицу, таким образом пытаясь заставить ее прекратить видеосъемку."Пожалуйста, побыстрее, они наводят на меня автомат!" — умоляла спрятавшаяся в салоне Дубовик, вызывая на место полицейских.Около полуночи, по словам Людмилы, ее спутник вернулся со своим сыном, полицейские отдали им документы на машину, и они уехали. Пострадавшая сняла побои и написала заявление в полицию, а после публикации видео делом заинтересовались в региональном управлении СКР — инцидент, как уточнили в ведомстве, имеет широкий общественный резонанс.