Роскачество проверило плавленые сыры, исследовав 20 самых распространенных на рынке торговых марок плавленых сыров с жирностью от 45 до 60% по 70 показателям качества и безопасности.

Роскачество проверило плавленые сыры, исследовав 20 самых распространенных на рынке торговых марок плавленых сыров с жирностью от 45 до 60% по 70 показателям качества и безопасности.Об этом общественность проинформировали в департаменте исследований Роскачества.Отмечается, что эксперты изучили продукцию, произведенную в Москве и Московской области, в Алтайском крае, Омской и Свердловской областей, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Белгородской, Рязанской и Калининградской областей, а также одну марку белорусского производства.Специалисты проверяли сыры на содержание вредных веществ, в частности, нитратов, антибиотиков, фосфатов, пестицидов, бактерий, мышьяка и ряда других препаратов. Учитывалось наличие или отсутствие крахмала и каррагинана, красителей, ГМО, ДНК сои, красителей, ароматизаторов и консервантов.Кроме того, оценивались вид, вкус, консистенция, цвет и запах продукции.Нарушений по содержанию вредных веществ обнаружено не было, за исключением сыров торговой марки "Полевское", где были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Рейтинг торговой марки был обнулен.В данной продукции также были обнаружены элементы немолочного происхождения. С января 2019 года по закону такой продукт должен называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра".Несоответствие по жирнокислотному составу обнаружено еще у трех продуктов — "Витако", "Невский" и "Алдес". Эти товары являются фальсификатом, рейтинг товаров обнулен.Эксперты пришли к выводу, что в исследованных продуктов уровень фосфатов – которые необходимы для обеспечения плавленому сыру пастообразной консистенции — не превышает уровня, установленного законом.Эксперт Роскачества, доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина отметила, что фосфор необходим человеку, фосфаты разрешены даже в детском питании, но, когда его слишком много, он становится помехой для усвоения кальция."Если регулярно употреблять продукты с высоким содержанием фосфатов, без всякой меры, то можно превысить ежедневную допустимую дозу фосфатов в 7–10 раз. Все это вызывает ослабление костной ткани и развитие рахита у детей и остеопороза у взрослых, кости становятся хрупкими и легко ломаются. Вообще, замечу, что особой пользы в плавленом сыре нет. Нельзя сказать, что раз он из молока, то полезен. Сыр чересчур жирный; кроме казеина в составе плавленого сыра содержатся фосфаты, крахмал, сахара, соль – тут говорить о ценности казеина нет смысла. Пользы минимум", — отметила специалист.Исторически производители делали плавленый сыр из дорогих твердых сортов зрелого сыра. А сейчас большинство плавленых сыров делают из творога.Один из физико-химических показателей, говорящий о том, какое именно сырье было использовано — уровень pH. Если сырье – зрелый сыр, у плавленого сыра из этого сырья pH будет в районе 5. Если сырье – творог, сухое молоко, казеинаты – pH у таких сыров выше .ГОСТом установлен диапазон от 3,8 до 6,5 включительно. Стандарт Роскачества сужает эти рамки до 5,4 — 5,9 ед. чтобы производитель не злоупотреблял в сырье кисломолочными продуктами (творогом).Опережающим требованиям по этому пункту соответствуют только пять сыров – это Viola, Hochland, "Карат", а также два товара с обнуленным рейтингом – "Полевское" (содержал бактерии группы кишечной палочки) и "Алдес" (фальсифицирован растительным жиром).Важный показатель для сыров — содержание белка: если его менее 12%, значит, часть молочных продуктов заменена на сухую молочную сыворотку, немолочные компоненты, в том числе стабилизаторы, пищевые добавки.Только два сыра соответствуют опережающим требованиям стандарта Роскачества по количеству белка – "Сыробогатов" и "Ласковое лето", у остальных этот показатель низкий. Минимум – у сыра "Карат" — 5,77%.Эксперты также проверили распространенный потребительский миф о том, что для плавленых сыров используют некачественное сырье — сыры и творог не первой свежести. Для этого специалисты изучили такой показатель как перекисное число (показатель свежести жира). Если перекисное число высокое, это говорит о том, что жир – прогоркший. Исследование показало, что среди проверенных сыров этот показатель в норме у всех образцов, что означает, что сырье было свежим.Замечание у экспертов к жирам возникло в другом направлении. По итогам тестирования можно сказать, что не все производители выдерживают жирность продукции в границах, указанных в маркировке (имеется в виду массовая доля жира в сухом веществе). Превышения или понижения заявленной жирности не оказалось только в четырех сырах – "Веселый молочник", "Чуйский", "Переяславль" и "Невский".Что касается массовой доли жира в продукте, то достоверно указали ее в маркировке производители сыров "Хохланд", "Авида", "Б. Ю. Александров", "Карат", "Веселый молочник" и "Алдес".Итоговый рейтинг плавленых сыров от Роскачества выглядит так – "Б. Ю. Александров" получил 4,57 балла, "Веселый молочник" — 4,5, Hochland — 4,495, "Авида" — 4,435, "Сыробогатов" — 4 ,395, Viola — 4,38, "Переяславль" — 4,365, "Ласковое лето" — 4,305, President — 4,22, "Карат" — 4,21, "Чуйский" — 4,185, Rokler — 4,185, "Плавыч" — 4,145, "Просто!" — 4,11, "Лакомо" — 4,07, "Город сыра" — 3,77, "Невский", "Полевское", "Витако" и "Алдес" – 0.