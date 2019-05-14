За океаном состоялся второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между Сент-Луис Блюз и Сан-Хосе Шаркс. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу блюзменов. Вклад в победу своего клуба внес и российский нападающий Владимир Тарасенко.

За океаном состоялся второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Сан-Хосе Шаркс". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "блюзменов". Вклад в победу своего клуба внес и российский нападающий Владимир Тарасенко.Хоккеисты "Сент-Луиса" повели в счете уже на третьей минуте: после голевого паса в исполнении Тарасенко гол забил Джейден Шварц. После перерыва Винс Дании удвоил преимущество "Блюз", однако вскоре Логан Кутюр из "Сан-Хосе" свел на нет отрыв соперника, оформив дубль.Впрочем, еще до завершения второго периода Роберт Бортуццо забил третий гол "Сент-Луиса" и увел команду на перерыв в роли победителя. А уже в заключительном игровом отрезке Оскар Сундквист установил окончательный счет – 4:2 в пользу "блюзменов".Таким образом, по итогам двух матчей полуфинальной серии счет 1:1. Противостояние переезжает на домашнюю площадку "Сент-Луиса", где теперь состоятся ближайшие два поединка.