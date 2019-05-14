Никаких подозрительных предметов правоохранители не нашли

Никаких подозрительных предметов правоохранители не нашлиЗдания Владимира вновь оказались под прицелом лже-террористов. Днем 13-го мая в областной столице экстренно эвакуировали несколько торговых центров и вокзал. Как оказалось, сообщения о бомбам были ложными.В УМВД по Владимирской области сообщили, что никаких подозрительных предметов правоохранители не нашли.«На ряд объектов с массовым пребыванием людей во Владимире поступили анонимные звонки о существующей угрозе. Полицейские вместе с другими экстренными службами выехали на объекты для проведения необходимых мероприятий, - рассказали в УМВД.Выяснилось, что предметы, из-за которых подняли на уши половину города, не представляют никакой угрозы для посетителей. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, кто звонил с ложными сообщениями о заложенных бомбах.