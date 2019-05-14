Олимпийская чемпионка Клара Гусева трагически погибла на 82 году жизни. Гусева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Скво-Велли в 1960 году.

Олимпийская чемпионка Клара Гусева трагически погибла на 82 году жизни. Гусева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Скво-Велли в 1960 году.О смерти Гусевой сообщила ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева. "Мы сами только что узнали о гибели Клары Гусевой. Никаких подробностей произошедшего пока нет. Союз конькобежцев России в таких случаях всегда оказывает свою поддержку, и сейчас мы, конечно, поможем в организации похорон Гусевой".Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин рассказал РИА Новости, что бывшая спортсменка погибла в ДТП. "Клара Гусева погибла в дорожно-транспортном происшествии, ее сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь. Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас. О дате и месте прощания и похорон станет известно позднее".