Туристка из Норвегии умерла от бешенства после отпуска на Филиппинах. Там девушка пожалела несчастного бездомного щенка, приютила его, отмыла и играла с ним, не обратив внимания на царапины и укусы на руках. Когда она вернулась домой, то почувствовала себя плохо. Врачи помочь ей уже не могли.

Туристка из Норвегии – 24-летняя Биргитте Каллестад умерла от бешенства, вернувшись из отпуска на Филиппинах.Там девушка, катаясь на мопедах с друзьями, пожалела несчастного бездомного щенка, который сидел на обочине дороги.Биргитте, которая, по словам близких, очень любила животных, подобрала его и привезла в дом, который снимала во время отдыха. Все это время она заботилась о щенке и играла с ним. При этом ни Биргитте, ни ее друзья не придали значения мелким царапинам и укусам на ее руках, которые оставил щенок.Когда же она вернулась на родину, то почувствовала себя плохо: у нее начались мышечные спазмы, галлюцинации, лихорадка. Диагноз врачи смогли поставить не сразу, а когда один из докторов отправил анализы на бешенство, было уже поздно.Помочь девушке медики уже не смогли, и она скончалась в той самой больнице, где работала сама, пишет Daily Mail.Издание также отмечает, что ни Биргитте, ни ее приятели не были привиты от этой болезни, поскольку считается, что для Филиппин в этом необходимости нет.Теперь семья Биргитте начала кампанию за то, чтобы прививки против этой болезни включили в список необходимых для Филиппин и других стран, где можно заразиться бешенством от уличных животных.