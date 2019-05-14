Телеведущий выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии
программы Кто против? на телеканале Россия 24. Владимир Соловьев вскипел
из-за слов эксперта по поводу Степана Бандеры.
Телеведущий выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии
программы "Кто против?" на телеканале "Россия 24". Владимир Соловьев вскипел
из-за слов эксперта по поводу Степана Бандеры.
Перепалка
между ведущим и украинцем началась во время обсуждения роли главы СССР
Иосифа Сталина в истории, передает . Отрывок со скандальным инцидентом Владимир Соловьев опубликовал на своей
странице в Instagram.
В ходе
спорта заявил, что Бандера воевал на стороне главы фашистской
Германии Адольфа Гитлера, а теперь его образ на Украине популяризируется. Непогодин
же парировал тем, что якобы Бандера боролся со сталинизмом. После
препирательств разъяренный вышвырнул из студии зарвавшегося гостя.
"Ты сволочь!.. Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", – сказал ведущий. Гость покинул программу с улыбкой на лице, сообщает.