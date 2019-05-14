Телеведущий выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии программы Кто против? на телеканале Россия 24. Владимир Соловьев вскипел из-за слов эксперта по поводу Степана Бандеры.

Телеведущий выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студиипрограммы "Кто против?" на телеканале "Россия 24". Владимир Соловьев вскипелиз-за слов эксперта по поводу Степана Бандеры.Перепалкамежду ведущим и украинцем началась во время обсуждения роли главы СССРИосифа Сталина в истории, передает . Отрывок со скандальным инцидентом Владимир Соловьев опубликовал на своейстранице в Instagram.В ходеспорта заявил, что Бандера воевал на стороне главы фашистскойГермании Адольфа Гитлера, а теперь его образ на Украине популяризируется. Непогодинже парировал тем, что якобы Бандера боролся со сталинизмом. Послепрепирательств разъяренный вышвырнул из студии зарвавшегося гостя."Ты сволочь!.. Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", – сказал ведущий. Гость покинул программу с улыбкой на лице, сообщает.