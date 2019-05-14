У Бурятии появится собственный свод туристических правил. Связано это с необходимостью особо тщательно контролировать вопросы по организации туризма и отдыха в республике. Кроме того, на территории региона находится крупнейшая особо охраняемая природная территория — Байкал.

У Бурятии появится собственный свод туристических правил. Связано это с необходимостью особо тщательно контролировать вопросы по организации туризма и отдыха в республике. Кроме того, на территории региона находится крупнейшая особо охраняемая природная территория — Байкал, а также заповедники, национальные парки и заказники. Об этом сообщает ГТРК "Бурятия".Основанием нового свода правил стал закон "Об охране озера Байкал", рассказала министр туризма республики Мария Бадмацыренова. Документ будет дополнен новыми положениями и требованиями. Речь также идет о включении в сферу природоохранной деятельности шестнадцать туристско-рекреационных зон на территории Бурятии.Документ будет содержать список требований не только для туристов, но и собственно для мест отдыха, а также затронет широкий круг проблем, связанных с охраной природной территории. После процесса согласования документ будет принят к действию.