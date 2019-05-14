В Нижнем Новгороде суд сегодня вынес приговор убийце журналиста Дмитрия Панкратова. Подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В Нижнем Новгороде суд сегодня вынес приговор убийце журналиста Дмитрия Панкратова. Подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Как сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области, собранные следователями Следственного управления по Нижегородскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему мужчине в совершении преступления по статье "убийство".ГТРК "Нижний Новгород" напоминает, трагедия произошла 22 июля прошлого года в утреннее время. Подсудимый в ходе ссоры нанес удар кирпичом по голове своему знакомому Денису Суворову, после чего скрылся с места преступления. Тело 27-летнего журнатиста было обнаружено на следующий день в районе Казанской набережной в Нижегородском районе города. В ходе предварительного расследования вину в содеянном подсудимый признал полностью. Он заключен под стражу.