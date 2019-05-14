Украина откажется соблюдать Минские соглашения, если Европа ослабит санкционнное давление на Россию – об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин в комментарии Европейской правде.

Украина откажется соблюдать Минские соглашения, если Европа ослабит санкционнное давление на Россию – об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин в комментарии "Европейской правде".Если Европа пойдет навстречу России после того, как та начала выдавать свои паспорта жителям ДНР и ЛНР, "разрушится вся логика того, что мы до сих пор делали", считает министр.Об этом же Климкин говорил и в Брюсселе на встрече с главами МИД стран-членов Евросоюза, сообщает РИА Новости.Указ об упрощенной выдаче российский паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент РФ Владимир Путин подписал в конце апреля. Он подчеркнул, что решение носит чисто гуманитарный характер: Москва не хочет создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит допустимые границы.Украина в ответ на это призвала Европу ввести новые санкции против России, но в ЕС решили этого не делать.