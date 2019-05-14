Канцлер Германии Ангела Меркель вновь осталась без самолета. В аэропорту Дортмунда в правительственный лайнер врезалась машина наземных служб. В итоге возвращаться в Берлин канцлеру пришлось самолетом Минобороны.

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь осталась без самолета. В аэропорту Дортмунда в правительственный лайнер врезалась машина наземных служб. В итоге возвращаться в Берлин канцлеру пришлось самолетом Минобороны.За последние полгода это уже седьмой случай немецком правительстве. Ранее Меркель дважды не могла улететь вовремя, в том числе — опоздала на саммит G20. Похожие проблемы также были у президента Германии, а также у главы МИДа и министра экономического развития, напоминает телеканал "Россия 24".