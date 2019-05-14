Конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа» ежегодно проводится на территории всей России...

Конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа» ежегодно проводится на территории всей России. В этом году он приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для участия были приглашены дети и подростки в возрасте до 14 лет.По решению конкурсной комиссии, которую возглавила представитель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, победителем стала композиция «Вечный огонь» 8-летней Валерии Родомежской.Также члены общественного совета Вадим Бреев, Татьяна Косаревич и Виктор Васильев присвоили второе место поделке «Голубь мира» Никиты Емельянова и третье - рисунку «Т-34» Максима Попова.«Мы всегда с удовольствием смотрим детские работы, хотя выбрать лучшую - каждый год очень тяжело, потому как видим, что все дети стараются. Мы выбрали те работы, которые наиболее полно отражают тему, заявленную в конкурсе, тему Победы в Великой Отечественной Войне», - отметила Татьяна Косаревич.Композиция Валерии Родомежской, занявшая первое место, будет теперь представлена на всероссийском этапе конкурса.ГУ МВД России по г. Москве