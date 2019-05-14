Правоохранители и общественники напомнили о вреде курения и потребления наркотических средств.

В Кольчугино сотрудники полиции провели встречи с учениками местных школ, в ходе которых особое внимание уделили теме вреда курения, потребления наркотиков и ответственности, предусмотренной за их незаконный оборот. К профилактическим мероприятиям были привлечены члены общественного совета.В ходе встреч подросткам напомнили о пагубном влиянии наркотиков на организм, отметив, что уже после первой принятой дозы вернуться к полноценной жизни очень сложно, а зачастую просто невозможно.Отдельно были рассмотрены вопросы, касающиеся правовой ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Полицейский напомнил, что необходимо обращать внимание на подозрительных людей, предметы и любые другие непривычные мелочи, никогда не брать от незнакомцев никаких вещей с просьбой передать другому человеку.В заключение беседы сотрудники полиции и общественники призвали детей вести здоровый образ жизни и быть законопослушными гражданами.