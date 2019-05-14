По предварительным данным, у него свело ногу в холодной воде

По предварительным данным, у него свело ногу в холодной водеРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту гибели 15-летнего подростка из Меленок, обнаруженного в озере.Вечером 13 мая мальчик вместе с друзьями занимался спортом, ребята вышли на пробежку. Оказавшись около озера Кормилица, мальчики надумали искупаться. После купания на берегу к ребятам присоединились еще несколько подростков. Вместе с друзьями 15-летний мальчик снов зашел в воду.Со слов очевидцев, ребенку стало плохо, он поплыл к берегу, но стал тонуть. Друзья бросились ему на помощь, но не смогли спасти.По предварительной оценке, у мальчика вероятнее всего свело ногу в ледяной воде.Силами МЧС России погибшего извлекли из воды вечером того же дня.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.