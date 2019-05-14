Вводя пенсионеров в заблуждение, фигуранты под видом соцработников просили перечислить различные суммы денежных средств якобы для оплаты расходов, связанных с получением компенсации...

«На основании материалов уголовного дела о хищении денежных средств пенсионеров мошенническим путем, расследованного СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, решением суда признаны виновными двое граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 12 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено в ходе расследования, злоумышленники, используя электронную базу абонентских номеров с анкетными и адресными данными лиц пенсионного возраста, проживающих на территории г. Москвы, осуществляли звонки с различных телефонных номеров. Представляясь социальными работниками, они сообщали пожилым гражданам ложные сведения о причитающихся им денежных компенсациях. Вводя пенсионеров в заблуждение, фигуранты просили перечислить различные суммы денежных средств якобы для оплаты расходов, связанных с получением компенсации, после чего обналичивали полученные денежные средства и распределяли между собой.В марте 2018 года следствием УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЗАО задержали подозреваемых. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По версии следствия, злоумышленники, 31-летняя женщина и ее 30-летний брат, проживающие в Подмосковье, причастны не менее чем к 16 эпизодам хищения денежных средств путем мошенничества. Общая сумма ущерба превышает 12 миллионов рублей.В настоящее время Кунцевский районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 12 лет.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53