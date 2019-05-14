Москва и Пекин готовы защищать международную торговлю от действий третьих стран, нарушающих нормы ВТО и угрожающих мировой экономике. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с главой китайского МИДа Ван И в Сочи.

Москва и Пекин готовы защищать международную торговлю от действий третьих стран, нарушающих нормы ВТО и угрожающих мировой экономике. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с главой китайского МИДа Ван И в Сочи.Речь идет о торговой войне, в которой Китай сегодня нанес новый удар — в ответ на протекционизм США. С 1 июня Пекин увеличивает ввозные пошлины почти на 5 тысяч американских товаров. В своем Twitter Трамп убеждает сограждан, что одержал победу. Но американские фермеры готовятся к массовым протестам. Из-за потери китайского рынка тысячи хозяйств тонут в долгах.Выдержав паузу, Китай пошел в ответное наступление. На сайте Минфина КНР — уже и точная дата удара по американским поставщикам: "С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов".Китайские 60 миллиардов долларов, конечно не введенные американские 200, и уж тем более тарине анонсированные ими же еще 300. Но и это — без малого две с половиной тысячи позиций американских товаров — на которые вводятся 25-типроцентные заградительные пошлины. Еще почти столько же обложат 10-ю и 20-ю процентами. Продукты, сырье, техника. И это — уже не последнее китайское предупреждение."Китай никогда не поддастся на давление извне и у нас ест стремления и возможности защищать свои законные права и интересы. Выражаясь словами США, которые они часто используют – подождем и увидим" — заявил Гэн Шуан, официальный представитель министерства иностранных дел КНР.Предложение Пекина — "подождать" — в силе, здесь все еще настаивают на продолжении переговоров, и очевидно, что продолжать их придется лидерам на встрече во время G20 — она через месяц.Пока Вашингтон ставит ультиматумы."Я открыто говорю председателю КНР Си Цзиньпину и всем своим многочисленным друзьям в КНР, что Китай очень пострадает, если не заключит соглашение, потому что компании будут вынуждены уйти из него в другие страны. Покупать в Китае будет слишком дорого".В этом же твитте Трамп написал: "Китай не должен мстить — будет только хуже".Вот только кому? Даже соратники американского президента задались вопросом."Не Китай расплачивается за пошлины, а американские компании, которые вынуждены сталкиваться с повышением налогов, что застрагивает потребителя США", — отметил ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес."Это справедливо, обе стороны заплатят очень высокую цену"- согласился с ним Ларри Кадлоу, директор национального экономического совета Белого дома.Самая уязвимая для США отрасль — продукты. В Китае они и так вдвое дороже местных. И кто вообще тогда их будет покупать? Рынок сои — ее китайцы могут заменить южно-американской, польской и российской. Авторынок."В краткосрочной перспективе Китай и США понесут убытки из-за тарифов. Ущерб китайским экспортерам составит около 10%, в то время как на американскую сторону свалится 90%", — рассказал Гао Линъюнь, исследователь института мировой экономики и политики академии общественных наук КНР.В Китае даже подсчитали — за год потери каждого американца после похода в магазины — выльются в 700 долларов. Ну а в самом Китае в одной из сети ресторанов постились такие плакаты: гражданам США предлагают оплатить дополнительно 25 процентов к счету — в виде налога. В случае возникновения вопросов — предложили обращаться в американское посольство.Отправив в Вашингтон сигнал о повышении пошлин, Пекин, со свойственным ему спокойствием дракона отправился спать. С учетом во времени местные рынки отреагируют только завтра, когда последует реакция из-за океана. А она будет – фондовые индексы Dow Jones Industrial просели сразу на 600 пунктов.