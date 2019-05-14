На рассмотрение Госдумы будет внесен пакет законопроектов, направленных на развитие правовой базы нацпроекта Цифровая экономика. Нормативно-правовые акты разрабатывались при активном участии правительства, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

На рассмотрение Госдумы будет внесен пакет законопроектов, направленных на развитие правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика". Нормативно-правовые акты разрабатывались при активном участии правительства, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.По его словам, в разработке законопроекта принимали участиезампред кабинета министров Максим Акимов и министр цифрового развитияКонстантин Носков. Но прежде, чем внести инициативы на рассмотрение Госдумы,необходимо обсудить их с экспертами, сказал Турчак в ходе заседания рабочейгруппы по цифровой экономике в Совфеде.Один из документов предусматривает введение в России электроннойтрудовой книжки. Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что работникисмогут выбрать между традиционными, бумажными документами и электроннымвариантом.Партиец уверен, что их введение поможет решить несколькопроблем. Так, работник будет уверен, что его отчисления в Пенсионный фонд будутучтены при выходе на заслуженный отдых. "Во-вторых, мы не только снизимриски возможной утери бумажных трудовых книжек, но и освободим работодателей отиздержек, связанных с покупкой бланков трудовых книжек, организацией их учета ихранения", – сказал Турчак. Внедрение электронных документов начнется спилотных организаций.Другая инициатива устанавливает единое требованиеотносительно универсальной усиленной электронной подписи. Предполагается, тоона будет формироваться средствами криптографической защиты данных.Кроме того, в Совфеде предлагают узаконить технологию"облачной" подписи, которая крайне востребована в наши дни. "Онаотличается отсутствием жесткой привязки к конкретному настроенному рабочемуместу, поскольку настройка криптографии и управление ключами происходят насерверном уровне. Доступ к ключу в этом случае возможен и с персональногокомпьютера, и со смартфонов", – пояснил Турчак.Предлагается также усовершенствовать деятельностьаккредитованных удостоверяющих центров путем уточнения их правового статуса иувеличения численности с одновременным повышением требований. Кроме того,законодательно закрепится понятие цифрового профиля и его регулирования.Еще один нормативно-правовой акт введет понятие обезличенныхданных, создающихся на основе персональных, но в то же время не дающихпредставления о том или ином человеке. Помимо прочего, гражданам предоставятправо по собственному желанию регулировать объем информации, доступной дляобработки.Президент России Владимир Путин поручил ускорить принятиевостребованных регионами и бизнесом законопроектов, отметил Турчак."Настало время начать разгребать те законодательные завалы, которыеобразовались именно в сфере развития цифровой экономики", – заключилпарламентарий.