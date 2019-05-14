На рассмотрение Госдумы будет внесен пакет законопроектов, направленных на развитие правовой базы нацпроекта Цифровая экономика. Нормативно-правовые акты разрабатывались при активном участии правительства, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.
На рассмотрение Госдумы будет внесен пакет законопроектов, направленных на развитие правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика". Нормативно-правовые акты разрабатывались при активном участии правительства, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
По его словам, в разработке законопроекта принимали участие
зампред кабинета министров Максим Акимов и министр цифрового развития
Константин Носков. Но прежде, чем внести инициативы на рассмотрение Госдумы,
необходимо обсудить их с экспертами, сказал Турчак в ходе заседания рабочей
группы по цифровой экономике в Совфеде.
Один из документов предусматривает введение в России электронной
трудовой книжки. Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что работники
смогут выбрать между традиционными, бумажными документами и электронным
вариантом.
Партиец уверен, что их введение поможет решить несколько
проблем. Так, работник будет уверен, что его отчисления в Пенсионный фонд будут
учтены при выходе на заслуженный отдых. "Во-вторых, мы не только снизим
риски возможной утери бумажных трудовых книжек, но и освободим работодателей от
издержек, связанных с покупкой бланков трудовых книжек, организацией их учета и
хранения", – сказал Турчак. Внедрение электронных документов начнется с
пилотных организаций.
Другая инициатива устанавливает единое требование
относительно универсальной усиленной электронной подписи. Предполагается, то
она будет формироваться средствами криптографической защиты данных.
Кроме того, в Совфеде предлагают узаконить технологию
"облачной" подписи, которая крайне востребована в наши дни. "Она
отличается отсутствием жесткой привязки к конкретному настроенному рабочему
месту, поскольку настройка криптографии и управление ключами происходят на
серверном уровне. Доступ к ключу в этом случае возможен и с персонального
компьютера, и со смартфонов", – пояснил Турчак.
Предлагается также усовершенствовать деятельность
аккредитованных удостоверяющих центров путем уточнения их правового статуса и
увеличения численности с одновременным повышением требований. Кроме того,
законодательно закрепится понятие цифрового профиля и его регулирования.
Еще один нормативно-правовой акт введет понятие обезличенных
данных, создающихся на основе персональных, но в то же время не дающих
представления о том или ином человеке. Помимо прочего, гражданам предоставят
право по собственному желанию регулировать объем информации, доступной для
обработки.
Президент России Владимир Путин поручил ускорить принятие
востребованных регионами и бизнесом законопроектов, отметил Турчак.
"Настало время начать разгребать те законодательные завалы, которые
образовались именно в сфере развития цифровой экономики", – заключил
парламентарий.