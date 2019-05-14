12 мая террористы выпустили по сирийскому городу Скальбия три ракеты. Два снаряда попали в жилой дом, в результате погибла женщина, ранения получил один ребенок. Третья ракета взорвалась рядом с местным храмом. Погибли пятеро детей.

12 мая террористы выпустили по сирийскому городу Скальбия три ракеты. Два снаряда попали в жилой дом, в результате погибла женщина, ранения получил один ребенок. Третья ракета взорвалась рядом с местным храмом. Погибли пятеро детей.13 мая боевики вновь нанесли удар по городу, погиб один человек. Еще один человек получил тяжелое осколочное ранение и множественные переломы, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктора Купчишина. Четверо детей получили ранения.Боевики увеличивают количество обстрелов на севере провинции Хама, в горной Латакии и в Алеппо. Террористы безуспешно пытаются атаковать позиции армии Сирии.Сирийская армия наращивает интенсивность ударов по террористам, уничтожая их склады, наблюдательные пункты и огневые позиции.