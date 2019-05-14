О том, как будут развиваться отношения Москвы и Пекина, шла речь на переговорах в Сочи. Владимир Путин принял главу министерства иностранных дел Китая.

О том, как будут развиваться отношения Москвы и Пекина, шла речь на переговорах в Сочи. Владимир Путин принял главу министерства иностранных дел Китая. До этого Ван И пообщался с главой Министерства иностранных дел РФ.Сейчас идет подготовка к визиту председателя КНР в Россию, передает телеканал "Россия 24". Ожидается, что в начале июня Си Цзиньпин приедет в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме.