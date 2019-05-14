Но потом они попались полицейским

Но потом они попались полицейскимЖителя Юрьев-Польского района обвиняют в крупной краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Осенью прошлого года инспекторы ГИБДД остановили грузовой автомобиль, в кузове которого находился лом чёрного металла. Пояснить происхождение лома ни водитель, ни его пассажир не смогли. Их доставили в отдел полиции.Выяснилось, что обнаруженный в кузове лом, общей массой более 600 килограммов, украл 37-летний пассажир с территории чужого двора. Зная, что хозяина нет дома, злоумышленник приехал на грузовике и загрузил лом, чтобы потом его в пункт приёма.Уголовное дело направлено в суд.