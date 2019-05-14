Во время эфира политического ток-шоу Кто против? телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал украинского журналиста Всеволода Непогодина и выгнал его из студии. Оппоненты на повышенных тонах спорили о личности Иосифа Сталина и о его роли в советской истории.

Во время эфира политического ток-шоу "Кто против?" телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал украинского журналиста Всеволода Непогодина и выгнал его из студии.Оппоненты на повышенных тонах спорили о личности Иосифа Сталина и о его роли в советской истории.Владимир Соловьев подчеркнул, что на Украине героизируют образ Степана Бандеры, воевавшего на стороне Гитлера. В ответ на это Всеволод Непогодин отметил, что Бандера выступал против сталинизма. И поинтересовался, какая была альтернатива.Слова оппонента о том, что Бандера воевал на стороне Гитлера, потому что это была альтернатива борьбы, возмутили Соловьева. Ведущий выгнал украинского эксперта из студии, подчеркнув, что даже объяснять ничего не хочет. После чего Непогодин покинул эфир, сообщает телеканал "Россия 24".Степан Бандера стоял во главе "Организации украинских националистов" (запрещена в России), которая действовала в середине XX века. Сформированная в октябре 1942 года Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в России) была ее боевым крылом. Работая в основном на территории западной Украины и сотрудничая с гитлеровцами, она воевала против советских войск.После окончания Великой Отечественной войны УПА продолжала действовать против советской власти. Жертвами ее экстремистских методов были представители местных органов власти и интеллигенции, партийные и комсомольские активисты.