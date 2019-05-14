Художник Никас Сафронов после череды сложнейших операций решил написать завещание. Внебрачные дети один за другим стали заявлять свои права и делить наследство еще при жизни живописца. В студии Путь говорят Первого канала звезда встретилась с еще одним предполагаемым отпрыском.

Художник Никас Сафронов после череды сложнейших операцийрешил написать завещание. Внебрачные дети один за другим стали заявлять свои праваи делить наследство еще при жизни живописца. В студии "Путь говорят" Первогоканала звезда встретилась с еще одним предполагаемым отпрыском.Никас Сафронов признался, что сам не знает сколько точно у негодетей. Присутствующий в студии "Пусть говорят" друг художника рассказал, чтознает о семерых возможных потомках звезды.Живописец отметил, что помогает всем своим наследникам. Болеетого, он уверен, что по крайней мере шесть отпрысков из объявившихся семи точноприходятся ему родными."На протяжении моей жизни никто ко мне претензий непредъявлял, я не судился, не просили алименты, не просили ничего. Я вину несу.Я всех жалею. Почему я сегодня всех принимаю – потому что я не присутствовал приих воспитании, не нянчил, когда они болели. Не шел с ними в школу", – рассказало своих чувствах Сафронов в студии "Пусть говорят".Художник отметил, что сомнение у него вызывает только младшийребенок – 19-летний Ландин Сороко из Австралии. Живописец считает, что юноша нетянется к нему душой, а видит лишь его кошелек."У меня не было сомнения, пока он не приехал ко мне в гости.Когда я увидел вот это его… Я, конечно,засомневался", – заметил художник.По словам Сафронова, 20 лет назад у него был роман с немкой КатринСороко. Тогда он даже хотел жениться. Но после того, как сталоизвестно о беременности, характер Катрин изменился. Эти отношения сталитяготить Никаса. Он ушел от возлюбленной, но пообещал помогать финансово. Например, впоследние несколько лет он отправлял Ландину каждый месяц по 3,5 тысячидолларов.В конце программы специалист генетическойлаборатории обнародовал результаты исследования. По словам эксперта,вероятность того, что Никас Сафронов является отцом Ландина Сороко составляет99,9%.Также на съемках появился еще один сын Никаса – ЛукаСафронов. Он полагает, что его братья достаточно взрослые, чтобы просить помощиу отца. По словам Сафронова-младшего, он сам зарабатывает себе на жизнь. Более того, молодой мужчина уверен,что говорить о наследстве при жизни родителя – это кощунство. Лука полагает,что после смерти художника необходимо создать фонд с государственнымуправлением, который бы сохранил картины Никаса Сафронова для будущих поколений.