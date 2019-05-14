Обывателям не дает покоя странная ситуация с продажей квартиры
певицы. Многие уверены, что Юлия Началова незадолго до смерти провернула сложную
многоходовку с недвижимостью.
Обывателям не дает покоя странная ситуация с продажей квартиры
певицы. Многие уверены, что Юлия Началова незадолго до смерти провернула сложную
многоходовку с недвижимостью.
Еще недавно народ лил слезы по безвременно ушедшей
артистке. Особо жалели дочь Юлии Началовой – 11-летнюю Веру, ведь остаться без
матери – это трагедия, особенно в таком юном возрасте.
Драмы этой ситуации добавило заявление родителей знаменитости
о том, что девочка может лишиться части наследства. Якобы экс-возлюбленный
певицы хоккеист Александр Фролов может отсудить у Веры половину квартиры.
Журналисты нашли расписку, согласно которой Началова
несколько лет назад продала Фролову долю в элитных апартаментах за 20
миллионов. После расставания с певицей хоккеист не предъявлял претензий на имущество,
однако Юлия заявила, что не получала денег и пошла в суд.
Точнее за нее это сделала некая организация "Весенние
инвестиции". Таинственная компания из Нижнего Новгорода перекупила долг спортсмена
у артистки за 15 миллионов и
потребовала у Фролова выплаты с процентами – 25 миллионов.
Далее выяснилось, что Юлия Началова почему-то прописалась в съемной квартире в
городе на Волге и стала со-ответчиком по делу.
После того, как эта мутная, но от того не менее
сенсационная история стала известна широкой общественности, народ изменил свое
отношение к и ее семье. Шокированные обыватели теперь полагают,
что артистка была не так проста, как кажется, и считают ее чуть ли не
мошенницей.
"Вот
шельма. Не востребованная, алиментов не хватало по ходу, так она махинации
запустила. 🤢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мне всегда не нравилась ее наигранная улыбка и бегающие
глазки..такие мужчины порядочные были рядом,а она все искала героя своего
романа...аферистка..", "Началовы, Исаева, их адвокат в шоу пытались
одновременно и позорить Фролова, и призывать его "подарить ребенку"
"всего какие-то 20 млн" !!! А ведь по этому нижегородскому иску
Фролову грозило еще выплачивать 26 млн. При этом Фролов не вступает в словесную
перепалку, никого в ответ публично не оскорбляет, защищается строго в правовом
поле", – пишут читатели "Дни.ру" о .