Обывателям не дает покоя странная ситуация с продажей квартиры певицы. Многие уверены, что Юлия Началова незадолго до смерти провернула сложную многоходовку с недвижимостью.

Обывателям не дает покоя странная ситуация с продажей квартирыпевицы. Многие уверены, что Юлия Началова незадолго до смерти провернула сложнуюмногоходовку с недвижимостью.Еще недавно народ лил слезы по безвременно ушедшейартистке. Особо жалели дочь Юлии Началовой – 11-летнюю Веру, ведь остаться безматери – это трагедия, особенно в таком юном возрасте.Драмы этой ситуации добавило заявление родителей знаменитостио том, что девочка может лишиться части наследства. Якобы экс-возлюбленныйпевицы хоккеист Александр Фролов может отсудить у Веры половину квартиры.Журналисты нашли расписку, согласно которой Началованесколько лет назад продала Фролову долю в элитных апартаментах за 20миллионов. После расставания с певицей хоккеист не предъявлял претензий на имущество,однако Юлия заявила, что не получала денег и пошла в суд.Точнее за нее это сделала некая организация "Весенниеинвестиции". Таинственная компания из Нижнего Новгорода перекупила долг спортсменау артистки за 15 миллионов ипотребовала у Фролова выплаты с процентами – 25 миллионов.Далее выяснилось, что Юлия Началова почему-то прописалась в съемной квартире вгороде на Волге и стала со-ответчиком по делу.После того, как эта мутная, но от того не менеесенсационная история стала известна широкой общественности, народ изменил своеотношение к и ее семье. Шокированные обыватели теперь полагают,что артистка была не так проста, как кажется, и считают ее чуть ли немошенницей."Вотшельма. Не востребованная, алиментов не хватало по ходу, так она махинациизапустила. 🤢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мне всегда не нравилась ее наигранная улыбка и бегающиеглазки..такие мужчины порядочные были рядом,а она все искала героя своегоромана...аферистка..", "Началовы, Исаева, их адвокат в шоу пыталисьодновременно и позорить Фролова, и призывать его "подарить ребенку""всего какие-то 20 млн" !!! А ведь по этому нижегородскому искуФролову грозило еще выплачивать 26 млн. При этом Фролов не вступает в словеснуюперепалку, никого в ответ публично не оскорбляет, защищается строго в правовомполе", – пишут читатели "Дни.ру" о .