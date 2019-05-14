Губернатор Костромской области вошел в десятку глав регионов, где отмечен наиболее высокий рост рейтинга доверия к высшему должностному лицу.

Губернатор Костромской области вошел в десятку глав регионов, где отмечен наиболее высокий рост рейтинга доверия к высшему должностному лицу.Как сообщили РБК близкие к Кремлю источники, в рамках социального исследования изучалась динамика оценки деятельности губернаторов за полгода – с октября 2018 года по март 2019 года.В десятку лидеров, чьи показатели максимально улучшились, вошел губернатор Костромской области Сергей Ситников. Уровень оценки деятельности главы региона повысился сразу на 7 процентных пунктов. В той же категории оказались Краснодарский край и Калининградская область, которые значительно отличаются по уровню финансирования от Костромской. А губернатор одного из богатейших субъектов Российской Федерации – Ямало-Ненецкого автономного округа - показал рост всего 11 процентных пунктов.Недавно также был опубликован рейтинг, связанный с потенциальной социальной напряженностью в регионах. Степень социальной напряженности, связанной с очень непростыми федеральными решениями, в регионе снизилась сразу на 31 пункт, что, в том числе, положительно характеризует деятельность региональных властей по обеспечению социально-экономического развития области, повышению качества жизни граждан.Рост рейтинга губернатора Сергея Ситникова связан с многими положительными факторами и в первую очередь, как считают эксперты, с личной позицией Ситникова по развитию региона. Он не только эффективно реализует политику по сокращению госдолга, но и комплексно развивает территории.В сфере бюджетной политики Костромская область строго выполняет условия соглашения с Минфином и реализует комплекс мер по повышению собственных доходов и сокращению госдолдга.По итогам 2018 года государственный долг региона был сокращен более чем на 1,5 млрд рублей. Долговая нагрузка на областной бюджет на конец минувшего года составила 115,3% против 135% на конец 2017 года. По состоянию на начало мая 2019 года этот показатель составляет уже 111,8%. И нет никаких сомнений, что Ситников выполнит все взятые регионом обязательства.В начале 2019 года Правительство Российской Федерации поддержало предложения губернатора Сергея Ситникова о создании в городе Галиче территории опережающего развития. Глава региона неоднократно подчеркивал, что это важнейший шаг для новой индустриализации северо-запада Костромской области. Он смог достаточно грамотно и своевременно пролоббировать создание ТОРа в регионе. И для этого у него были веские основания.Якорным резидентом территории опережающего развития в Галиче определен фанерный комбинат ГК «Сегежа». Связи Ситникова в Москве позволили ему успешно провести переговоры и привлечь в Кострому одну из крупнейших компаний по переработке древесины - SEGEZHA GROUP. Проектирование предприятия и начало строительства запланированы уже на текущий год. А это сотни новых рабочих мест, сотни миллионов дополнительных налоговых платежей.Второй ключевой успех Ситникова за этот период в сфере развития лесопромышленного комплекса региона - положительное решение собственников компании «СВИСС КРОНО» по созданию в Шарье производства OSB-плит. А это уже новый импульс для развития северо-востока региона.Прорывным начало года стало в Костромской области и в социальной сфере.В марте 2019 года открыт детский сад на 220 мест в развивающемся микрорайоне Венеция города Костромы. В рамках национального проекта «Демография» идет строительство еще двух детских садов с ясельными группами на улицах Профсоюзной и Санаторной на 280 мест каждый. В планах - строительство еще двух детских садов. После почти тридцатилетнего перерыва впервые ведется строительство сразу трех новых школ.В Костромскую область в рамках реализации задачи Президента Владимира Путина по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения в 2018 году поступило четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта, которые уже приступили к работе в малонаселенных деревнях и селах, а также передвижной маммограф. В текущем году планируется приобретение еще 13 мобильных ФАПов, а также передвижных моммографа и флюорографа.По требованию главы региона Сергея Ситникова после обращений граждан был снижен норматив накопления ТКО для сельской местности. Благодаря принятому решению снижение платы граждан за обращение с ТКО, проживающих в частных домах в сельской местности, составило порядка 25%. Кроме того, в соответствии с поручением губернатора граждане были освобождены от оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО за третьих и последующих детей в многодетных семьях.По мнению экспертов, инициированный Ситниковым закон о предоставлении санаторам земельных участков в счёт достройки проблемных объектов долевого строительства существенно улучшил ситуацию с так называемыми обманутыми дольщиками. А личное участие губернатора и погруженность в проблематику позволили за полгода завершить достройку уже шести проблемных домов. Дольщики уже получают ключи и обживают свои квартиры. До конца 2020 года Костромская область планирует полностью решить проблему обманутых дольщиков.Костромская область крайне небогата. Но продуманная социальная и экономическая политика губернатора региона Сергея Ситникова, направленная на улучшение благосостояния граждан и создание комфортных условий проживания, приносит реальные плоды. И это не могло быть не замечено жителями региона, считают эксперты. Рейтинги, которые в среде социологов и политологов страны признаны как наиболее авторитетные и реальные, - явное отражение позитивного отношения граждан к работе главы субъекта.