14.05.2019

2019-05-14 12:35:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (16(9665) от 14 мая 2019 года).

НЕ ЩАДЯ ЖИЗНИ

Накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны и сотрудники столичной полиции приняли участие в ежегодной торжественной церемонии возложения цветов к памятному мемориалу. Читайте на странице 2.



ВСЕГДА НА ПОСТУ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны подполковника милиции Николая Первушина и поздравил его с Днём Победы. Читайте на странице 2.



ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Семьдесят четвёртую годовщину Великой Победы гарнизон столичной полиции по традиции отмечал торжественно и трепетно. Ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла и ветеранов службы на праздничное мероприятие пригласили в Культурный центр, сотрудники которого постарались, чтобы встреча прошла в неформальной, душевной обстановке. Продолжение на странице 3.



НАУКУ И ПРАКТИКУ — НА СЛУЖБУ ПОЛИЦИИ

На Петровке, 38 прошло заседание научно-практической секции под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея ПОНОРЦА. Полицейские обсудили вопросы выявления положительного опыта и его внедрения в практику. Продолжение на странице 4.



СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В полку полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств по случаю 82-й годовщины со дня образования службы встретились её ветераны. Читайте на странице 4.



В ЕДИНОМ СТРОЮ

Энергично и успешно занимающийся общественной работой актив, а лучше сказать – золотой фонд, ветеранского движения столичных правоохранительных органов собрался в Культурном центре Главного управления. Здесь состоялась 8-я отчётно-выборная конференция Общественной организации ветеранов органов внутренних дел города Москвы. Подробности читайте на странице 5.



ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ

Второй (городской) этап ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России состоялся на территории Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 6.



СТРАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН

История создания и последующей деятельности правового отдела УВД по Западному округу столицы достаточно типична для аналогичных юридических служб в округах. И вместе с тем несёт собственные отличительные моменты. О работе подразделения мы говорим с её руководителем подполковником внутренней службы Анастасией ГАВРИЛОВОЙ. Продолжение на странице 6.



БЫТЬ НАЧЕКУ — ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

20 апреля 1939 года Приказом НКВД СССР за № 00433 были созданы мобилизационные отделы. Накануне юбилея корреспондент «Петровки, 38» встретился с начальником Управления мобилизационной подготовки и мобилизации полковником милиции Александром ДЬЯЧКОВЫМ. Подробности читайте на странице 7.



ПРОШЕДШИЕ ИСПЫТАНИЕ ЧЕРНОБЫЛЕМ

Памятные мероприятия, приуроченные к 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, были организованы и проведены столичным главком полиции и Благотворительным фондом поддержки социальных программ «Петровка, 38». По сложившейся традиции, обширная программа «чернобыльского дня» началась скорбно-торжественным церемониалом на Митинском кладбище в Москве. Читайте на странице 8.



ЧЕКИСТ. КОМАНДАРМ. РАЗВЕДЧИК

(Окончание. Начало в № 15.) В такие дни, когда немцы приближались к Москве, учёба давалась с трудом — он писал рапорта с просьбой отправить на фронт. Его настойчивость возымела действие. Николая Алексеевича вызвали в наркомат обороны и вручили предписание — назначили на должность командира 298-й стрелковой дивизии, которая формировалась в далёком Барнауле. Читайте на странице 9.



«SKIMMING», «COBALT» И МУЛЫ»

Сейчас, когда большая часть группы кибермошенников томится в ожидании приговора в тюрьмах Москвы, настало время рассказать об уникальной и блестящей работе сыщиков МУРа, раскрывших их методы хищения из банкоматов денежных средств. «Skimming» и «Cobalt Strike» — так замысловато назывались эти способы. Подробности читайте на странице 10.



В ЛОХА ПРЕ-ВРА-ЩА-ЕТСЯ…

Есть такая статистика: из десяти совершённых преступлений лишь одно — мошенничество. Между тем, если верить различным независимым опросам, то от 50 до 80% населения страны сталкивалось с мошенничеством. Что-то не сходится? Читайте на странице 11.



КАК ДЖУЛЬЕТТА ЗАКАЗАЛА РОМЕО

В Коптевском районном суде г. Москвы вынесен обвинительный приговор 20-летней москвичке Марине Горбун и её 23-летнему подельнику Вячеславу Хромаковскому. На скамью подсудимых обвиняемые угодили за попытку убийства бывшего кавалера Горбун. Подробности читайте на странице 11.



ФИЛОСОФИЯ МЕТКОГО ВЫСТРЕЛА

В течение четырёх дней на территории войсковой части 3111 (Новая Деревня) проходил чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В нём принимали участие 14 команд от управлений административных округов и подразделений главка. Читайте на странице 12.



ПРАЗДНИЧНЫЕ СТАРТЫ

Московское отделение спортивного общества «Динамо» в честь 96-летия своего образования провело детский спортивный праздник. Читайте на странице 12.



БОЛЬШИЕ СТРАСТИ МИНИ-ФУТБОЛА

Завершился финал чемпионата столичного главка по мини-футболу. Об итоговых матчах и победителях — впечатления нашего корреспондента. Продолжение на странице 12.



СКОРОСТЬ, БЫСТРОТА И СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ

Дети из семей сотрудников московской полиции приняли участие в конкурсе по расписыванию пасхальных яиц. Он состоялся в Светлое Христово Воскресенье у стен Высоко-Петровского мужского монастыря в рамках Петровского Пасхального фестиваля. Читайте на странице 13.



АНГЕЛЬСКАЯ РАДОСТЬ

В преддверии Воскресения Христова Московский городской совет женщин, Совет отцов столицы и Благотворительный фонд «Петровка, 38» организовали традиционный музыкальный концерт «Пасхальный подарок». Местом его проведения стал уютный Каминный зал Библиотеки искусств имени А.П. Боголюбова. Продолжение на странице 13.



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

За последнее десятилетие сформировались устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья детей — рост распространённости факторов риска, увеличение хронических заболеваний. Читайте на странице 14.



ВНИМАНИЕ: КОРЬ!

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ, за период с января по декабрь 2018 года (данные получены из стран по состоянию на 1 февраля 2019 года) корью заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран региона. В 72-х случаях заболевание закончилось летально. Продолжение на странице 14.



ФИЛЬМ О ЛЮБВИ

Показ художественного фильма «Крик тишины» состоялся в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве. Зрителями на презентации новой киноработы стали слушатели Центра профессиональной подготовки главка столичной полиции, а также учащиеся колледжа полиции. Читайте на странице 15.



ВЕСЕННИЙ ВАЛЬС

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся отчётный концерт оркестра русских народных инструментов «Россияне». На мероприятии присутствовали личный состав столичной полиции, слушатели центров профессиональной подготовки и жители города. Подробности читайте на странице 15.



ПОЗИТИВ ОТ ДМИТРИЯ ПО

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся творческий вечер автора-исполнителя Дмитрия Попова, обладателя Гран-при смотров-конкурсов музыкального творчества сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Дмитрий — сержант полиции, служит во 2-м ОПП ГУ МВД России по г. Москве и выступает под псевдонимом Дмитрий По. Читайте на странице 15.



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